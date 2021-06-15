 

Лобода осудила нападки бывшего продюсера на Киркорова

15.06.2021, 1:10, Новости дня
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Певица Светлана Лобода прокомментировала конфликт между своим бывшим продюсером Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым.

Лобода заверила, что «не одобряет комментарий Нателлы» и полагает недопустимой «подобную форму выражения эмоций». При этом певица заявила, что «оставляет за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять». Лобода предположила, что Крапивина «сожалеет о произошедшем». Сама Лобода «сожалеет о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимает его».

«Наше сотрудничество в течение 11 лет – это не то, что можно выбросить из памяти, забыть. Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда», – сообщила Лобода в Instagram, добавив, что в ее жизни «продюсеров больше не будет», а «за концерты будут отвечать две компании».

Напомним, на премии Муз-ТВ Киркоров появился в компании молодого рэпера Давида Манукяна, поклонники заподозрили их в отношениях. «Жизнь, любовь. Все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене. И я сегодня в свадебном наряде!» – сказал журналистам Киркоров, который был в белом костюме.

После этого экс-продюсер артистки Светланы Лободы Нателла Крапивина оставила под публикацией Манукяна комментарий: «На Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки». В ответ Киркоров записал двухминутное видео, в котором обвиняет команду Лободы в зависти к талантливым и молодым артистам. После конфликта Крапивина сообщила о прекращении работы в шоу-бизнесе.



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