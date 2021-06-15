В НАТО заявили, что обеспокоены ситуацией в Беларуси

“Политика и действия Беларуси имеют последствия для региональной стабильности и нарушают принципы, лежащие в основе нашего партнерства. НАТО будет продолжать внимательно следить за последствиями для безопасности Североатлантического альянса. Неприемлемое перенаправление гражданского самолета в мае 2021 года и последующее задержание журналиста [Романа Протасевича] и его партнерши, путешествующих на борту, поставили под угрозу безопасность гражданских лиц и стали серьезным оскорблением для политического инакомыслия и свободы прессы”, – заявили в НАТО.

В коммюнике указано, что Альянс поддерживает независимые расследования инцидента, в том числе и те, которые проводит Международная организация гражданской авиации.

“Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент. Мы призываем Беларусь соблюдать нормы международного права, уважать права человека и основные свободы, а также немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, в том числе принадлежащих к союзу поляков Беларуси”, – заявили в НАТО.

Альянс также заявил, что будет внимательно следить за масштабом и последствиями военных учений “Запад-2021” и продолжит “призывать Россию и Беларусь действовать предсказуемым и прозрачным образом” в соответствии с их международными обязательствами и обязательствами в рамках ОБСЕ.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Сапега и Протасевич арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые акции протеста в Беларуси прекратились.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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