 

Умер еще один пассажир украинского автобуса, который попал в ДТП в Польше в марте

15.06.2021, 1:02, Новости дня
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“Мы получили информацию из Украины о том, что умерло восемь человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, связана ли эта смерть с ДТП”, – сказала она.

“Укринформ” со ссылкой на источники сообщил, что погибший – мужчина в возрасте около 60 лет, житель Херсонской области. Он получил во время аварии тяжелые травмы и в течение трех недель лечился в больнице в Перемышле, а после того, как его состояние улучшилось, его спецтранспортом перевезли в Украину для дальнейшего лечения.

Контекст:

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Сначала была информация о шести погибших украинцах и 41 пострадавшем. Позже в МИД Украины уточнили, что погибло не шесть украинцев, а пять. Шестая смерть была зафиксирована в конце марта, сообщал “Укринформ”. Седьмой пассажир умер в мае.

По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Один из пострадавших пассажиров автобуса Михаил Токмаков рассказал, что водитель мог заснуть. “Минут за 50 до инцидента он вырубился, он сильно вильнул на пустой трассе. Уже было понятно, что водитель засыпал”, – отметил он.

7 марта польские правоохранители предъявили водителю автобуса обвинение в непредумышленном убийстве, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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