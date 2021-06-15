Путин заявил, что Украина “подтаскивает” военную технику на Донбасс

“Послушайте, сама Украина постоянно подтаскивала – да по-моему, и сейчас продолжает еще ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу”, – заявил Путин.

Он также снова повторил, что Россия проводила “плановые учения на своей территории”, причем в нескольких регионах, включая Дальний Восток и Арктику.

“В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. Вы знаете об этом что-нибудь? Нет? Наверное, нет. А я вам скажу, я знаю. Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили”, – сказал президент РФ.

Он также заявил, что сейчас “на наших южных границах” происходят учения Defender Europe, где часть военного состава переброшена из США.

На прямой вопрос, взял бы Путин обязательства больше не направлять военнослужащих России на суверенную территорию Украины, президент РФ не ответил.

“Разве мы говорили о том, что собираемся направлять какие-то наши вооруженные формирования куда-то? Вот вы говорите: “А сейчас вы могли бы?” Мы проводили учения на своей территории. Как же это не понятно?” – сказал он.

В Пентагоне, говоря о военных учениях НАТО Defender Europe 21, отмечали разницу в уровне прозрачности, с которой освещают учения НАТО и США, с тем, как Россия предоставляла информацию о скоплении войск в Крыму и вдоль границы с Украиной.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Кирби отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Министр обороны Украины Андрей Таран в мае указал, что РФ отвела около 4 тыс. военнослужащих от границы с Украиной.

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