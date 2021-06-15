В Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе. Минутой ранее оттуда вышла компания отдыхающих. Видео

Ствол дерева перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветви задели фасад дома и почти полностью накрыли летнюю площадку кондитерского кафе “ТанинТорт”.

При этом буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки в помещение перешла компания из пяти человек. Никто из них не пострадал.

Издание отмечает, что администрация кафе уже обращала внимание коммунальщиков на старые деревья, однако на их заявления не реагировали.

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Видео: Інтернет-видання

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