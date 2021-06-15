 

Кулеба надеется, что новое правительство Германии согласится предоставлять Украине оружие

15.06.2021, 1:02, Новости дня
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“Меня беспокоит тема Германии и поставок немецкого оружия в Украину, немецких военных технологий. Она была одной из ключевых для меня”, – сказал министр.

На вопрос ведущего, были ли какие-то договоренности о поставках оружия Кулеба ответил, что нынешнее правительство Германии своего решение не предоставлять технологии не изменит.

“Это правительство уже не изменит своей позиции. Но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство. И мы уже работаем над тем, чтобы новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу”, – сказал глава МИД.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 31 мая, выступил за предоставление Украине военной помощи от Германии. Глава государства рассказал о встрече с сопредседателем немецкой партии “Союз 90 / Зеленые” Робертом Хабеком. Немецкий политик тогда говорил, что Германии “стоит пересмотреть принципиальное “нет” в вопросе предоставления военной помощи Украине”. Правительство Германии не поддержало его идею.

1 июня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что поставки оружия в Украину не решат конфликт на Донбассе.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Помощь Вооруженным силам Украины за это время предоставляли разные государства, среди них – США, Канада, Великобритания, Франция, сообщали в Минобороны Украины.

По данным посольства Германии в Украине на декабрь 2020 года, финансовая помощь Украине с 2014 года составила €1,8 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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