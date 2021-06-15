 

Длинные юбки и широкие брюки: почему невысоким девушкам не стоит иметь такую одежду в своем гардеробе

15.06.2021, 0:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Невысокие девушки часто подбирают себе неправильную одежду, и поэтому их образ может выглядеть смешно. Чтобы избежать этого, стилисты сделали подборку популярных нарядов, которые помогут сделать правильный выбор и наполнить гардероб нужными вещами.

Тонкости выбора

Длинная юбка выглядит эффектно и элегантно, а еще это практичный элемент одежды, который хорошо подходит на каждый день. Невысоким девушкам такой наряд не подойдет, ведь максимально скрывает ноги и визуально делает талию еще ниже. От этого девушки маленького роста кажутся еще меньше. Чтобы избежать этого, стилисты советуют отдавать предпочтение юбкам длиной ниже колен в сочетании с обувью на платформе.

Это поможет визуально увеличить рост и выглядеть выше. Хороший визуальный эффект в сочетании с длинными юбками дают также блузы или футболки, заправленные за пояс, тогда нет эффекта опущенной талии. Топы также помогут сделать тело стройнее и выше. Вместо прямых простых юбок лучше отдавать предпочтение плиссированным вариантам, они хорошо стройнят ноги и помогают сделать правильный акцент на фигуре.

Простой выбор

Длинные широкие платья считаются настоящим хитом этого сезона, но опять-таки не для невысоких девушек. Очень важно в наряде сделать акцент на талии, визуально сузив ее или немного подняв. Подбирать платья лучше с открытой лодыжкой, вариант миди будет здесь кстати. Даже в прямом простом крое можно сделать правильный акцент на длине.

Стилисты предлагают при выборе платья обращать внимание на варианты с открытыми коленями. Именно эти наряды добавят миниатюрным девушкам еще больше легкости и женственности в образе, подчеркнут талию и не навредят стилю.

Такие мешковатые платья хорошо подходят на каждый день. Они отлично сочетаются с простыми и комфортными кроссовками.

Дополнит образ комфортная сумочка с красивыми элементами.

Модно и стильно

Длинную широкую юбку желательно подбирать с высокой посадкой и сочетать с обтягивающими кофтами. Тогда невысокие девушки будут выглядеть стильно и гармонично.

Широкие брюки можно сочетать с другой одеждой по такому же принципу, это поможет создать красивый и стильный образ, не делая лишнего акцента на росте.

Обязательно нужно использовать пояс или ремень.

В обуви можно отдавать предпочтение туфлям на каблуках, но даже простые кеды или кроссовки с широкой платформой будут уместны в повседневном стиле и помогут сделать акцент на красивом луке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Мнение: Кто нибудь заткнёт этот фонтан?

12.11 / По стопам Меган Маркл: принц Чарльз представил коллекцию экологичной одежды

17.02 / Под Антарктидой обнаружена “звезда смерти” со множеством конечностей

04.08 / Екатерина Варнава показала кольцо стоимостью 2 миллиона рублей

08.12 / Доктор Мясников назвал способ снизить риск рака кожи

13.03 / Боевики похитили 30 студентов в нигерийском штате Кадуна

07.04 / Эксперимент показал способность хлеба ускорять развитие рака

25.03 / Виктор Дробыш усомнился в выходе Манижи хоты бы в первую десятку Евровидения

16.02 / Врачи удалили огромный волосяной ком из желудка девушки с синдромом Рапунцель

02.11 / Ученые: Мутировавший SARS-CoV-2 гораздо легче передается от человека к человеку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика