Длинные юбки и широкие брюки: почему невысоким девушкам не стоит иметь такую одежду в своем гардеробе

Невысокие девушки часто подбирают себе неправильную одежду, и поэтому их образ может выглядеть смешно. Чтобы избежать этого, стилисты сделали подборку популярных нарядов, которые помогут сделать правильный выбор и наполнить гардероб нужными вещами.

Тонкости выбора

Длинная юбка выглядит эффектно и элегантно, а еще это практичный элемент одежды, который хорошо подходит на каждый день. Невысоким девушкам такой наряд не подойдет, ведь максимально скрывает ноги и визуально делает талию еще ниже. От этого девушки маленького роста кажутся еще меньше. Чтобы избежать этого, стилисты советуют отдавать предпочтение юбкам длиной ниже колен в сочетании с обувью на платформе.

Это поможет визуально увеличить рост и выглядеть выше. Хороший визуальный эффект в сочетании с длинными юбками дают также блузы или футболки, заправленные за пояс, тогда нет эффекта опущенной талии. Топы также помогут сделать тело стройнее и выше. Вместо прямых простых юбок лучше отдавать предпочтение плиссированным вариантам, они хорошо стройнят ноги и помогают сделать правильный акцент на фигуре.

Простой выбор

Длинные широкие платья считаются настоящим хитом этого сезона, но опять-таки не для невысоких девушек. Очень важно в наряде сделать акцент на талии, визуально сузив ее или немного подняв. Подбирать платья лучше с открытой лодыжкой, вариант миди будет здесь кстати. Даже в прямом простом крое можно сделать правильный акцент на длине.

Стилисты предлагают при выборе платья обращать внимание на варианты с открытыми коленями. Именно эти наряды добавят миниатюрным девушкам еще больше легкости и женственности в образе, подчеркнут талию и не навредят стилю.

Такие мешковатые платья хорошо подходят на каждый день. Они отлично сочетаются с простыми и комфортными кроссовками.

Дополнит образ комфортная сумочка с красивыми элементами.

Модно и стильно

Длинную широкую юбку желательно подбирать с высокой посадкой и сочетать с обтягивающими кофтами. Тогда невысокие девушки будут выглядеть стильно и гармонично.

Широкие брюки можно сочетать с другой одеждой по такому же принципу, это поможет создать красивый и стильный образ, не делая лишнего акцента на росте.

Обязательно нужно использовать пояс или ремень.

В обуви можно отдавать предпочтение туфлям на каблуках, но даже простые кеды или кроссовки с широкой платформой будут уместны в повседневном стиле и помогут сделать акцент на красивом луке.