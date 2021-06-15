 

Марка Subaru представила в Японии обновленный кроссовер Forester 2022

15.06.2021, 0:14, Новости дня
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Японский бренд Subaru обновил популярный кроссовер Subaru Forester.

В частности, модель получит обновление исключительно для внутреннего рынка, где применено правое расположение рулевого колеса. Автомобиль в большей степени получит внешние изменения, тогда как не обошлось и без некоторых технических доработок. Вместе с тем кроссовер отличается формой бамперов, светодиодной оптикой, решеткой радиатора, а также стильными колесными дисками.

Вместе с тем кроссовер Forester получил новую настройку подвески, а также систему быстрого переключения для версий с гибридной силовой установкой. Напомним, под капотом автомобиля установлен 2-литровый агрегат на 145 л.с. мощности в базовой комплектации.



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