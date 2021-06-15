 

Стартуют продажи смартфона Doogee S86 Pro

15.06.2021, 0:14, Новости дня
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Представители компании Doogee официально объявили о старте продаж новой модели смартфона S86 Pro. Уже известно, что аппарат сначала появится на маркетплейсах Banggood и AliExpress, где его розничная цена составит 170 американских долларов.

Однако это акционная цена, отмечают в Doogee. На шестой день после начала продаж она автоматически увеличится уже до 250 долларов. А это значит, что гаджеты имеют все шансы стать дефицитными в самом начале своего пути по завоеванию мирового рынка.

Установленная стоимость указывает на принадлежность мобильного устройства к эконом-классу. Тем не менее, в смартфоне будет 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб основной. Размер экрана составит 6,1 дюйма. Основная камера укомплектована тремя модулями, самый мощный из которых обеспечит съемку с разрешением 16 Мп.



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