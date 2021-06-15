Умер выступавший перед Сталиным танцор Григорий Чапкис

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15.06.2021, 0:12, Новости дня
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Украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис, выступавший перед главой СССР Иосифом Сталиным и советской элитой, скончался на 92 году жизни, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца <…> Неисправимый оптимист, тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью», – написал президент в Telegram.

Президент подчеркнул, что фразу Чапкиса о том, что человеку «надо двигаться до последнего вздоха», следует запомнить каждому и навсегда сохранить в памяти.

Григорий Чапкис родился 24 февраля в Кишиневе, в 1945 поступил в железнодорожное училище и в ансамбль песни и пляски общества «Трудовые резервы», в составе которого выступал перед Иосифом Сталиным и другой советской элиты. Лауреат международных конкурсов, народный артист Украины (2010).

Чапкис работал хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Киевского театра драмы и комедии, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал школу танцев, был судьей и одним из руководителей шоу «Танцы со звездами». В 2010 году получил звание народного артиста Украины.



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