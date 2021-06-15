 

Киев упрекнул НАТО в циничном лицемерии

15.06.2021, 0:12, Новости дня
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Украине не предоставили план действий по членству в НАТО только из-за «нежелания послать такой сигнал» Москве, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Он считает, что на Украине «провели достаточно реформ» для получения плана действий. По его словам, «отрицать это было бы циничным лицемерием». Кулеба указал, что между получением плана и вступлением в НАТО «могут пройти годы» и «там еще можно сделать много реформ». Как сообщил министр, необходимо «честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал» России, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Кулеба также заявил, что его «не волнует вопрос военно-технического сотрудничество с США, там все будет хорошо». «Меня больше волнует вопрос, например, с Германией в теме поставок Украине немецких военных технологий в широком смысле», – сказала он, добавив, что данный вопрос стал ключевым во время его визита в Берлин. Министр полагает, что «действующее правительство уже не изменит свою позицию, но осенью по результатам выборов, которые состоятся в конце сентября, в Германии будет новое правительство». Киев «работает над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию в этом вопросе», передает ТАСС.

Напомним, в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе говорится, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, но конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны.



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