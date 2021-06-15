 

Байден велел просящейся в НАТО Украине избавиться от коррупции

15.06.2021, 0:12, Новости дня
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Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе, сообщил президент США Джо Байден.

Байдена спросили, поддерживают ли США предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Как сообщил в ответ президент США, это зависит от того, отвечает ли Украина критериям НАТО. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым.

Он подчеркнул, что решение вопроса зависит не только от него, но и от остальных членов НАТО. Украина «должна убедить» страны НАТО, «а это нелегко». Байден напомнил, как в бытность вице-президентом США в Верховной раде заявил, что у Украины есть шанс превратиться в демократическую страну, которая не управляется олигархами, передает ТАСС.

При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Байден не считает, что сложившиеся отношения с Россией и ситуация на самой Украине являются для Киева непреодолимой преградой при вступлении в НАТО. Пока США намерены «делать все возможное, чтобы Украина оказалась в состоянии продолжать сопротивляться физической агрессии со стороны России».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал» России.



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