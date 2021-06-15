 

Ученые представили обонятельный COVID-датчик: “Быстрый и точный мониторинг”

15.06.2021, 0:06, Разное
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Британские исследователи провели исследование, по результатам которого презентовали COVID-датчик, идентифицирующий наличие коронавируса по запаху тела людей. По словам исследователей, устройство способно выдавать 100%-ный результат уже за четверть часа.
Отправной точкой исследования послужила гипотеза, выдвинутая специалистами, представляющими Даремский университет (Великобритания), касающаяся наличия у COVID-19 особого и неповторимого запаха. Сама по себе подобная версия основывалась на том, что многие болезни имеют особенные обонятельные “признаки”, характерные именно для них. “Мы начали исследование с чистого листа бумаги и задали вопрос: имеет ли COVID-19 отчетливый запах? Мы закончили наше исследование, показав четкое разделение запахов людей, инфицированных вирусом, и людей, не инфицированных им. COVID определенно имеет очень отчетливый запах”, – отметил профессор-биолог Стив Линсдей. По его словам, коронавирус провоцирует изменение летучих органических соединений, которые составляют запах тела, и генерирует особую обонятельную характеристику, природно игнорируемую человеком, но обнаруживаемую профильным устройством. Именно этот запах и идентифицирует своими датчиками мини-аппарат, разработанный экспертами из фирмы RoboScientific из Кембриджшира. Отмечается, что девайс, установленный на потолке или стене помещения, согласно своей программе отправляет информацию об инфицировании по электронной почте или посредством SMS человеку с выявленным SARS-CoV-2.

Ученые из Даремского университета совместно с коллегами из Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели клинические испытания устройства, в процессе которого применили образцы запаха тел из носков, принадлежащих привлеченным участникам. При этом 27 человек из них имели положительный результат теста на COVID-19 при наличии легких симптомов или их полном отсутствии, а еще столько же – не были инфицированы вовсе. По завершению эксперимента электронный мини-аппарат показал стопроцентную точность идентификацию наличия коронавируса. Впрочем, медики анонсируют продолжение исследования с намерением привлечь к нему более масштабную выборку жителей.

Примечательно, что цена устройства является весьма недешевой – 5 тысяч фунтов стерлингов, однако, с другой стороны, применение агрегатов может снизить потребность в частых проверках посредством ПЦР-тестов, а также обеспечит возможность тестирования бокового потока в достаточно широких масштабах. Кроме того, практическое внедрение девайса, по мнению экспертов, создаст предпосылки для более эффективного противостояния будущим эпидемиям любых аналогичных SARS-CoV-2 вирусов. “Наша платформа для обнаружения заболеваний может обеспечить быстрый и точный мониторинг болезней, чтобы мы были готовы, если и когда наступит следующая пандемия”, – подытожил руководитель RoboScientific Ltd. Стэн Кертис. Материалы исследования были опубликованы в Daily Mail.

Источник: www.mk.ru



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