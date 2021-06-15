Президент Литвы заявил, что встреча с Байденом не делает Путина крупным политиком

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15.06.2021, 8:49, Разное
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В преддверии американско-российского саммита в Женеве президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Владимиру Путину не стоит обольщаться фактом встречи с президентом США.

По его словам, встреча с Джо Байденом один на один ещё не делает человека крупным политическим деятелем.

Гитанас Науседа заявил, что встреча с Байденом не делает Путина политиком– Хочу разочаровать Владимира Путина. Может быть, ему кажется, что после встречи с Байденом он проснётся знаменитым. Что люди по всему миру будут смотреть на него и думать: «о да, этот парень говорил с самим президентом США». Это не так. Никто в мире не будет всерьёз воспринимать президента какой-то восточноевропейской страны просто из-за факта разговора с Байденом. В мире есть немало мест, где не только не знают, как зовут президента России, но и о том, что Россия – это вообще страна, – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Литовский лидер также отметил, что он сам вместе с лидерами Латвии и Эстонии встречался с президентом Польши и заместителем Госдепа США. По словам Науседы, это является рутиной работы политика, и никакого особенного события во встрече с тем или иным государственным деятелем нет.

Президент Литвы призвал не преувеличивать значение встречи Путина и Байдена и заявил, что сам в это время будет смотреть по телевизору прямой эфир из мэрии Вильнюса, где будет обсуждаться вопрос об установке новых перил на железнодорожном вокзале города.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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