 

Можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации

14.06.2021, 23:56, Разное
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В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. После прививки вполне может возникнуть вопрос: можно ли заболеть ковидом после того, как сделали укол. Как отметили в Роспотребнадзоре, вероятность заразиться коронавирусом после вакцинации все-таки существует, но она небольшая. Такие случаи уже были.

В ведомстве добавили: если возникли симптомы, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. Вакцинация на результат анализа не повлияет. При тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Переболевшим коронавирусом специалисты рекомендуют сделать прививку через несколько месяцев после болезни. Те, кто не завершил курс вакцинации и не соблюдает меры предосторожности, могут снова заразиться коронавирусом, заметили эксперты.

Напомним, ранее эпидемиолог объяснил изменение симптомов коронавируса. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, клиническая картинка ковида может измениться, если сочетаются две инфекции.



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