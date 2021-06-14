 

Главред «Эха Москвы» назвал «ошибочным» решение исключить «Дождь» из кремлевского пула

14.06.2021, 23:28, Разное
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…за освещение акций в поддержку Навального.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что решение исключить телеканал «Дождь» из кремлевского пула за освещение акций в поддержку политика Алексея Навального вызывает «недоумение и возмущение». Заявление редакции опубликовано в телеграм-канале Венедиктова.

«Недоумение — потому что аккредитации можно лишить лишь по причинам, установленным ст. 48 Закона о СМИ. И то не целое издание, а конкретного журналиста. Возмущение — потому что очевидна политическая подоплека этого решения», — говорится в тексте заявления.

По мнению главреда «Эха Москвы», освещение событий — это не поддержка или осуждение, а профессиональная ответственность журналистов перед обществом.

«Мы считаем, что ошибочное решение об отстранении наших коллег должно быть пересмотрено», — сообщается в обращении редакции.

Редакция «Новой газеты» поддерживает заявление «Эха Москвы»

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Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что телеканал «Дождь» лишили аккредитации из-за того, что «канал в те дни (в дни акций в поддержку Навального — ред.) поддерживал незаконные действия». Корреспондент «Дождя» перестал принимать участие в ежедневных брифингах Пескова 13 мая. Телеканалу изначально не объяснили причин такого решения.

Протестные акции в поддержку Навального проходили 23, 31 января, 2 февраля, а также 21 апреля. Перед апрельской акцией «Дождь» объявлял о переносе концерта в честь своего дня рождения, так как на этот же день сторонники Навального запланировали митинг в его поддержку. «Нам кажется, что именно поэтому вы остаетесь с «Дождем» — мы никогда не предпочтем праздники важным новостям», — говорилось в заявлении канала.

Источник: Новая газета



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