Spice Girls выпустят новую песню в честь 25-летия группы

Нас ждет еще одно легендарное возвращение! Вслед за воссоединением героев сериалов “Друзья” и “Секс в большом городе” тряхнуть стариной решили экс-участницы самой популярной женской группы 90-х Spice Girls. Именно об этом сегодня пишет мировая пресса.

Все пять участниц (и даже Виктория Бекхэм!) принимают участие в записи EP Wannabe25 в честь 25-летия группы и выхода самой популярной песни Spice Girls. Ожидается, что на нем будет представлена новая композиция под названием Feed Your Love, и уже известно, что это баллада. Это случится 9 июля – именно в этот день в 1996 году их дебютный сингл начал свое триумфальное шествие. “Перчинки” уже опубликовали посты в соцсетях, в которых благодарят поклонников за любовь и подтверждают: выходу пластинки быть. Spice Girls на пике своей славы, 1996 год

Технически Spice Girls появились в Лондоне в 1994 году, но обрели мировую известность в 1996-м, после выхода песни Wannabe, буквально взорвавшей хит-парады. В 1998 году коллектив ради сольной карьеры покинула Джери Холлиуэлл, а к 2001 году и другие участницы решили, что могут добиться успеха самостоятельно. Увы, успеха уровня Spice Girls не достигла ни одна из них. В 2007 году группа собиралась ради ряда концертов, но вскоре пути участниц вновь разошлись – казалось, навсегда. Слухи о воссоединении коллектива ходили часто, но Виктория Бекхэм каждый раз подчеркивала: она в этом участвовать не планирует. Исключение было сделано только ради разового выступления на Олимпиаде в 2012-м. В 2019-м году Spice Girls без Виктории дали 13 концертов в Европе, на которых исполняли свои старые хиты. Новых песен группы фанаты не слышали уже 14 лет.

Между тем Spice Girls до сих пор считается самой популярной женской группой в истории поп-музыки.