Для тех, кто не любит яркое, но хочет быть в тренде: минималистичный элегантный дизайн ногтей на лето

Если вы хотите быть в тренде этим летом, но не любите слишком ярких цветов, то можно сделать красивый и элегантный дизайн ногтей, выполненный в стиле минимализм. Такие приглушенные и более спокойные оттенки, а также простые узоры смотрятся изысканно, и ногти будут выглядеть суперстильно. Вот несколько простых вариантов дизайна маникюра на 2021 год.

Асимметричный френч

Этот вариант отлично подойдет для всех любительниц французского стиля. Этот маникюр выглядит свежо и современно. Белый цвет смотрится на ногтях шикарно. Нужно просто нанести на ногтевую пластину изогнутые линии, которые помогут придать больше динамики.

Французский зеленый

Оливково-зеленый цвет является самым настоящим трендом 2021 года. Девушки, которые предпочитают выбирать для себя элегантный и органичный стиль маникюра, могут добавить такой красивый оттенок к своему френчу. Можно сочетать его с белым или черным лаком и миндальной формой ногтей.

Минималистичный черно-белый узор

Выбирая для себя элегантный и стильный образ и нейтральные тона, стоит обратить внимание на такой маникюр. Для его выполнения нужно просто сочетать два цвета лака на каждом ногте.

При желании можно добавить небольшие штрихи золота или серебра. Всегда нужно идти четко по прямой линии. Это поможет сделать маникюр более элегантным и шикарным.

Французский красный

Это модный и стильный дизайн, который длительное время будет оставаться в тренде. Для создания более притягательного и элегантного стиля, нужно выбрать для себя изогнутые формы и ногти миндалевидной формы.

Таким образом, руки будут выглядеть просто невероятно. Если хочется придать своему маникюру более смелый и современный вид, нужно два или три ногтя покрасить полностью в красный цвет.

Зеленый различных оттенков

Если нужен классический и простой дизайн маникюра, то следует нанести на ногтевую пластину несколько оттенков зеленого. Такой дизайн отлично подходит для гелевых и акриловых ногтей.

Благодаря простоте его выполнения, можно поэкспериментировать дома и сделать маникюр с разными оттенками зеленого лака.

Дизайн с изогнутыми линиями

Это просто шикарный и соблазнительный маникюр, который пользуется популярностью в 2021 году.

Получается игра контрастов с базовым цветом и дополнительным оттенком для выполнения изогнутых линий. Это минималистичный, простой и достаточно вызывающий дизайн ногтей.

Черно-белый

Черно-белые ногти всегда выглядят очень элегантно. Однако, чтобы сделать свой образ более интересным и элегантным, можно на одной руке выполнить покрытие одним цветом, а на другой – другим.

Результат получается достаточно интересным и несколько дерзким. В 2021 году в моде асимметрия.

Оранжевая радуга

Это ультрастильный маникюр, который выглядит просто роскошно. Он отлично подходит как для каждодневной носки, так и для вечеринки или офиса.

Чтобы сделать образ более шикарным, стоит сочетать светлый и яркий оттенок оранжевого, а также рисовать изогнутые линии.

Мятный цвет

Этот оттенок снова возвращается в моду. С его помощью можно создать просто шикарный и очень стильный маникюр.

Стоит выбирать для себя изогнутые линии и добавить несколько акцентов при помощи белого лака.