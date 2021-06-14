«Бред чистой воды»: 5 мифов о сжигании жира, в которые многие верят

Сейчас такой переизбыток информации относительно правил похудения, что тяжело понять, где правда, а где заблуждение. Порой за чистую монету мы принимаем некорректные данные, а потом удивляемся тому, что нам не удается избавиться от лишних килограммов. Вот пять основных мифов о похудении, о которых следует навсегда забыть, чтобы достичь идеальной фигуры.

Реально сжечь жир локально

Мифом являются упражнения, которые якобы помогают убрать с живота, с бедер или с рук, например. К сожалению, мы никак не можем повлиять на то, чтобы избавиться от жира в определенных местах. Единственное, что в наших силах, – это уменьшить в общем объем жира в организме, не более.

Другое дело – это индивидуальные особенности организма. У кого-то больше жира скапливается в бедрах, у кого-то в животе и т.д. И после тренировок действительно можно заметить, что уменьшилась какая-то часть тела больше, чем остальные. На самом деле жир в общем исчез, однако в других местах это не так заметно.

Единственное, что можно сказать с уверенностью, так это то, что мы можем чисто визуально подкорректировать фигуру, сделав кожу более подтянутой, упругой в определенных участках. Например, когда вы стоите в планке, то тренируете мышцы рук. Они становятся более подтянутыми, а оттого и кажутся худее.

Жир начинает сжигаться спустя полчаса после начала тренировки

Эти фейковые данные появились на просторах интернета лет пять назад. С реальной ситуацией они не имеют ничего общего. Правда заключается в том, что жир начинает сжигаться только при дефиците калорий. И совершенно не имеет значения, сколько вы занимаетесь: пятнадцать минут, час, полчаса. Если вы питаетесь много и достаточно калорийной пищей, при этом ведете малоподвижный образ жизни, то не рассчитывайте, что при тренировке через полчаса жир начнет таять на глазах.

Похудеть можно, кстати, и без физических нагрузок, а просто перейдя на низкокалорийную диету. Однако медики не рекомендуют этого делать, поскольку, во-первых, это сильный удар по здоровью. Организм должен получать необходимое количество питательных веществ, а ограничения, дефицит необходимых микроэлементов приводит к истощению, плохому самочувствию, заболеваниям.

Во-вторых, качество тела будет оставлять желать лучшего. Кожа станет дряблой, поэтому даже при худобе вы будете выглядеть, мягко скажем, так себе. По крайней мере, от целлюлита не избавитесь точно.

Силовые тренировки превращают жир в мышцы

Нереально превратить жир в мышцы. Можно избавиться от жира, а затем нарастить мускулатуру. Жир, как уже было сказано выше, плавится только при дефиците калорий.

Что касается мышечной массы, то она появляется при профиците, то есть при переизбытке. Как вы понимаете, одновременно такие процессы не могут происходить, поэтому это чистой воды миф, который не имеет под собой никаких оснований.

Нужно отказаться от углеводов, чтобы сжечь жир

Это тот миф, в который до сих пор многие верят, поэтому отказываются от хлеба, макаронных изделий, сладкого, мучного. На самом деле наш организм должен получать все необходимые вещества: и белки, и жиры, и углеводы в том числе.

Тогда мы будем чувствовать себя хорошо. Поэтому совершенно безрассуден отказ от углеводов. Другое дело, что есть углеводы полезные, а есть те, которые не несут никакой пользы. Если речь идет о сахаросодержащих продуктах, то от них можно смело отказываться. А вот от полезных углеводов, которые есть в тех же макаронных изделиях, отказываться точно не стоит.

В идеале питание должно быть сбалансированным. А вот моно-диеты только вредят организму и мешают процессу похудения.

Утром жир сжигается лучше

Одно время была такая мода – заниматься спортом на голодный желудок. Якобы организм еще не получил калорий, поэтому жир будет сжигаться куда интенсивнее.

Но ведь не стоит забывать, что потом вы позавтракаете, пообедаете и т.д. – и восполните дефицит. Опять же, вспоминаем самое главное правило, гласящее о том, что жир сжигается только тогда, когда мы потребляем калорий меньше, нежели расходуем.

Но если вам нужна статистика, то во время вечерних тренировок похудение происходит на 10-12 процентов эффективнее. Так что если вы не любите вставать по утрам, то ни к чему издеваться над организмом, ставить будильник на семь утра, чтобы позаниматься спортом. Устраивайте тренировки в любое удобное для себя время.