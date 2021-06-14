 

Новый внедорожник Lexus LX впервые показали официально

14.06.2021, 23:16, Новости дня
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В Сети продемонстрировали новый премиальный внедорожник Lexus NX.

В частности, его показали во время презентации компактного паркетника, тогда как разработчики пока не озвучивают никаких особенностей внедорожника. Предполагается, что на рынок выйдут несколько модификаций. Автомобиль может сохранить прежний 5,7-литровый двигатель, тогда как в дальнейшем появится турбированная версия с 3,4-литровым агрегатом, который также используется в новом Land Cruiser 300.

Во всех версиях применят систему полного привода, а также установят 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Что касается спортивного исполнения, то оно отличается дополнительными обвесами, а также фирменным декором. Презентация внедорожника ожидается к концу лета.



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