 

НАТО не оправдало надежд Зеленского

14.06.2021, 23:14, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс.

Он отметил, что Киев «положительно воспринял решение саммита НАТО», согласно которому Украина будет принята в альянс, а «План действий по членству является неотъемлемой частью этого процесса». Однако НАТО, как указал Зеленский, не назвало «конкретные временные рамки следующих шагов в сближении» Украины и альянса, на которые надеялся Киев. Президент страны обещал, что Украина «продолжит курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости» со странами НАТО, передает ТАСС.

Напомним, в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе говорится, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, но конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны.



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