 

Байден назвал Путина достойным соперником

14.06.2021, 23:14, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин является достойным соперником, умным и жестким политиком, сообщил президент США Джо Байден.

Он напомнил, что «уже встречался» с Путиным. Президент США сказал, что не хочет говорить большего о предстоящем разговоре с Путиным прямо сейчас: «Я буду рад поговорить об этом после того, как (эта встреча) завершится, но не перед ее началом», передает ТАСС.

Хозяин Белого дома заявил, что «в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником», передает РИА «Новости».

На пресс-конференции журналисты рассказали ему, что Путин в интервью телекомпании NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что Байден назвал его убийцей. У президента США уточнили после этого, продолжает ли тот считать российского лидера «убийцей». Рассмеявшись, Байден сказал: «Я тоже смеюсь». Затем он не сразу подобрал слова: «Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что …». «Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал», – сказал глава вашингтонской администрации.

На встрече Байден намерен «дать понять президенту Путину, что есть сферы», где РФ и США могут «сотрудничать, если он выберет сотрудничество». Однако. по словам Байдена, если Путин «выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом», то США «ответят на это». По словам президента США, в сферах, где у Москвы и Вашингтона «нет согласия», нужно «четко обозначить красные линии». Он подчеркнул, что взаимодействие РФ и США отвечает интересам двух стран и интересам всего мира.

Байден считает, что РФ и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками, но НАТО – «это надежная основа, на которой могут продолжать строиться коллективная безопасность и общее процветание». Обязанности по коллективной обороне Байден назвал «священными». Он рассказал, что обсудил с союзниками по НАТО «агрессивные действия России», в частности. встретился с «восточным флангом союзников». Байден заявил, что «стремится к конфликту с Россией», но готов «ответить, если РФ продолжит наносящую ущерб деятельность».



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