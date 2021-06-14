Медики назвали скрытые признаки артрита

Зачастую люди, страдающие артритом, жалуются на больные и воспалённые суставы. Медики объяснили, что это заболевание может проявляться и менее очевидными признаками.

Стоит отметить, что такая распространённая патология, как артрит, бывает двух видов: ревматоидный и остеоартрит, при которых суставы воспаляются, сковываются и становятся слабоподвижными, появляются болевые синдромы и отёки. Зачастую данное заболевание возникает у людей с псориазом, а также вместе с ним происходят изменения дерматологического характера.

Специалисты зарубежного фонда артрита сообщили, что изменение состояния ногтей на пальцах рук и ног – это один из менее очевидных предупреждающих знаков того, что развивается заболевание суставов. Ногти мутнеют, покрываются бороздками, крошатся как при грибке, а также возникают точечные, напоминающие напёрсток, углубления.

Также при артрите человек подвержен усталости, высыпаниями на коже, нередко поднимается температура, выпадают волосы и даже снижается вес. К слову, данное заболевание неизлечимо, единственное, что можно сделать, это не допустить обострений. Если артрит связан с аутоиммунными процессами, то отсутствие правильного лечения может привести к проблемам с почками, печенью и сердцем.

Источник: www.medikforum.ru