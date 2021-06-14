Названы пять лучших добавок для продления жизни

Медики назвали пять лучших добавок, которые помогут продлить жизнь человека. На этот показатель влияют различные витамины и продукты.

Если в рацион добавить коэнзим Q10, то организм будет оставаться в тонусе длительное время. Он представляет собой антиоксидант, играющий важную роль в производстве энергии и процессе защиты клеток от повреждения. Организм самостоятельно вырабатывает данный элемент, но его количество уменьшается с возрастом.

Еще одной добавкой является витамин D. Большинство людей по всему миру страдают от нехватки данного элемента. Он способствует увеличению длины теломер, являющихся защитными колпачками на концах хромосом. Рекомендуется принимать витамин D вместе с кальцием, чтобы предотвратить развитие остеопороза.

Для достижения долголетия нужно включить в рацион куркумин. Он ответственен за активацию определенных белков – сиртуинов. Вещество способствует уменьшению повреждения клеток и снижению риска возникновения хронических воспалений.

Огромную важность имеют пробиотики, поскольку они отвечают за здоровье кишечника. Полезные бактерии противостоять плохим микроорганизмам и препятствуют их размножению. ТОП-5 замыкают омега-3 жирные кислоты. Они способствуют снижению уровня триглицеридов в крови и уменьшают воспаление. Все это приводит к тому, что сердечно-сосудистая система начинает работать лучше. Все биологические добавки можно принимать только после консультации с врачом.

Источник: www.eatthis.com