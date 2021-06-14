 

В России естественная убыль населения в 2020 году выросла более чем в два раза

14.06.2021, 23:06, Новости дня
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Если в 2019 году убыль населения составляла с 317,2 тыс. то в прошлом году эта цифра выросла до 702 тыс. человек.

При этом в некоторых регионах естественная убыль выросла в десятки раз. В частности, в Татарстане в 2020 году естественная убыль составила 12 981 человек – это больше в 72 раза по сравнению с прошлым годом, когда убыль населения, согласно официальным данным, составила 180 человек.

В Санкт-Петербурге убыль населения увеличилась в 47 раз – с 308 человек в 2019 году до 17 948 человек в 2020 году.

Лидером по абсолютному снижению численности населения стала российская столица: в 2019 году население Москвы выросло на 15 216 человек, а в 2020 году – сократилось на 24 638.

При этом, по данным московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, от COVID-19 в стране за время эпидемии умерло только 126 тыс. человек.

Контекст:

В декабре прошлого года российские СМИ писали, что уровень смертности в РФ достиг максимального значения за последние 10 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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