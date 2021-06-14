 

НАТО призывает КНДР начать диалог с США для достижения целей денуклеаризации

14.06.2021, 23:06, Новости дня
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“Мы подтверждаем полную поддержку цели полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Мы призываем КНДР начать конструктивные переговоры с Соединенными Штатами для достижения этой цели. Мы призываем КНДР полностью выполнить свои международные обязательства; ликвидировать его возможности ведения ядерной, химической и биологической войны и баллистические ракеты”, – говорится в документе.

Также НАТО призвали страны в полной мере придерживаться санкций ООН против Северной Кореи.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем “превратить Северную Корею в экономический центр”. Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации. Но прогресса в переговорах не произошло, и с июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

20 января 2021 года в должность президента США вступил Джо Байден. С Ким Чен Ыном он еще не встречался. По словам Байдена, если его встреча с Ким Чен Ыном и состоится, она будет сопровождаться рядом предварительных условий, включая обсуждения ядерного арсенала КНДР и деэскалации.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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