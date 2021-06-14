Ко Дню независимости Украина будет ежедневно вакцинировать от коронавируса 220 тыс. человек – Ляшко

Ляшко подчеркнул, что для того, чтобы вакцинировать к концу лета 10 млн человек, необходимо ежедневно делать 111 тыс. прививок. Но из-за опоздания по плану вакцинации в начале июня теперь Минздрав ставит цель в 160 тыс. в сутки.

“Мы до конца июня выйдем на 30 вакцинированных на 100 тыс. населения в каждой области, в середине июле – 420 на 100 тыс., ко Дню независимости это должно быть 600. Если в абсолютных цифрах – это 220 тыс. прививок в сутки. Если не будет сбоев поставок, этот вопрос будет в Украине организовано”, – объяснил он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 июня в Украине первую дозу вакцины получило 1,48 млн человек, полностью вакцинированы почти 239 тыс. человек.

Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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