ЦИК предложила сократить количество избирательных округов в Украине

На сегодня для проведения общегосударственных выборов территория Украины разделена на 225 ТИО, такое разделение будет действовать до окончания полномочий депутатов Верховной Рады 9-го созыва и будет использоваться во время промежуточных выборов депутатов Рады в мажоритарных избирательных округах.

ЦИК разработала и выносит на общественное обсуждение проект перечня новых территориальных избирательных округов (ТИО). Новое деление на округи начнет применяться на следующих общегосударственных выборах, которые пройдут по пропорциональной системе с открытыми региональными списками. Отмечается, что новые избирательные округа должны быть образованы в соответствии со ст. 27 Избирательного кодекса для надлежащего администрирования выборов.

Выдвижение кандидатов в депутаты Рады будет происходить по спискам политических партий, которые будут формироваться в избирательных регионах, полностью совпадающих с границами областей.

Территориальные избирательные округи будут использоваться только для администрирования выборов.

В представленном для обсуждения проекте предлагается разделение на 202 ТИО, из них 13 – на временно оккупированных территориях Восточной Украины (семь – в Донецкой, шесть – в Луганской области), девять – в Крыму, восемь – в Киеве, один – в Севастополе.

Среднее количество избирательных участков на округ составит 165, среднее количество избирателей – 168 тыс. человек.

Фото: cvk.gov.ua

ЦИК принимает предложения по новым округам до 22 июня включительно.

Контекст:

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1).

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября ветировал принятый Избирательный кодекс и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями. 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом поправок президента.

Принятый проект определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

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