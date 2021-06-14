 

Мнение: Рогозина и Эрнста спровоцировал Том Круз?

14.06.2021, 22:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оказывается идея отправить в космос актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко родилась, когда Рогозин и Эрнст узнали, что в октябре этого года в «туристическую поездку» на корабле Илона Маска Crew Dragon в космос отправятся актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.

По информации издания ScreenRant, актер и режиссер отправятся в космос, чтобы снять часть сцен будущего фильма.

Вот Рогозин с Эрнстом и решили опередить американцев, о чем и написали президенту.

Отсюда:

Рогозин и Эрнст не стали  писать Путину, что картину с участием Тома Круза готова профинансировать кинокомпания Universal, которая выделит на съемки 200 млн долларов. Типа, зачем забивать голову президента такой ернудой?

Наши же творцы полетят за счет бюджета….

Фотография Тома Круза отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Мнение: О головокружительных похождениях сонного Джо Байдена

17.02 / Бывшая? На мороз! – Личное мнение

20.08 / Ученые: Воздействие бисфенола А связано с повышенным риском смертности

19.10 / Человеческий след, которому 200 миллионов лет

31.12 / Диетолог сообщает, что оливье считается подушкой безопасности между желудком и алкоголем

27.05 / ВШЭ вошла в 8 предметов Шанхайского рейтинга

03.06 / Джетлаг. Почему мы страдаем на Мальдивах и что с этим делать

22.12 / Мнение: Газификация России, перспективная экономика и антиковидная коалиция

21.12 / Врач порекомендовала для сохранения психики не составлять списки запрещенных продуктов

03.02 / Приянка Чопра о неожиданной помолвке с Ником Джонасом, отношениях на расстоянии и особенных татуировках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика