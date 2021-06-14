Мнение: Рогозина и Эрнста спровоцировал Том Круз?

Оказывается идея отправить в космос актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко родилась, когда Рогозин и Эрнст узнали, что в октябре этого года в «туристическую поездку» на корабле Илона Маска Crew Dragon в космос отправятся актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.

По информации издания ScreenRant, актер и режиссер отправятся в космос, чтобы снять часть сцен будущего фильма.

Вот Рогозин с Эрнстом и решили опередить американцев, о чем и написали президенту.

Отсюда:

Рогозин и Эрнст не стали писать Путину, что картину с участием Тома Круза готова профинансировать кинокомпания Universal, которая выделит на съемки 200 млн долларов. Типа, зачем забивать голову президента такой ернудой?

Наши же творцы полетят за счет бюджета….

Фотография Тома Круза отсюда

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