 

«У нас нет привычки кого-то убивать»

14.06.2021, 22:30, Разное
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Путин — об обвинениях в причастности к отравлению Навального.

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC прокомментировал обвинения в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Отрывки из него опубликованы на сайте NBC, полную расшифровку приводит Кремль.

«У нас нет такой привычки кого-то убивать», — пояснил Путин. На вопрос о том, может ли он гарантировать, что Навальный выйдет из колонии живым и здоровым, российский президент ответил: «Исхожу из того, что и к человеку, о котором Вы упомянули, будут применяться такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать, чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы». Он также сказал: «Послушайте, у нас такие решения принимает не президент, такие решения принимает суд — освобождать, не освобождать».

Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа прошлого года, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда после долгих переговоров политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила ОЗХО.

По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и соратников Навального, группа сотрудников ФСБ следила за Навальным и может быть причастна к его отравлению. Навальный также опубликовал видео, где представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ — помочь ему составить отчет начальству. Собеседник сказал некоторые детали операции. Уголовное дело по факту отравления Навального и покушения на его жизнь в РФ не возбудили.

Помимо ответа на вопросы о Навальном, Путин допустил обмен заключенными между Россией и США. На российской территории отбывают наказание, в частности, американские граждане Пол Уилан и Тревор Рид, в США — россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко.

Источник: Новая газета



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