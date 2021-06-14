Гармоничный образ: туфли какого цвета подойдут к белому платью (6 стильных идей)

Лето – пора веселья, вечеринок и приятных прогулок до утра. Конечно же, особой популярностью в теплое время будут пользоваться платья в светлых оттенках, и у модниц возникнет вопрос – с какой обувью лучше сочетать белое платье.

Хотите узнать, как правильно создать гармоничный образ, состоящий из белого платья и подходящих к его цвету туфель? Тогда быстрее знакомьтесь с приведенной в статье информацией.

Нейтральный образ

Нейтральные цвета всегда помогут вам создать шикарный образ буквально из ничего, что может спасти ваше положение. Независимо от того, хотите ли вы сбалансировать чрезмерно эффектное платье или же просто создать однотонный наряд, вы всегда можете положиться на пастельные оттенки.

Обувь таких цветов, как верблюжий, бежевый, телесный или оттенок румянца, поможет вам создать стильный образ. Туфли такого оттенка в комбинации с белым платьем отлично смотрятся на дневном мероприятии, таком как крещение, поздний завтрак или детский утренник.

Заостренные туфли телесного цвета – отличный вариант для невысоких девушек с маленькими ступнями. Они создадут визуальный эффект удлинения ваших ног, одновременно придавая вашему образу супер-шикарный вид.

Если вы хотите поднять свой аутфит на новый уровень, попробуйте надеть прозрачные туфли на каблуке. Так вы будете выглядеть круто и суперсовременно, как ведущая модного показа на парижском подиуме.

Белое платье и белые туфли

Выбор белых туфель к белому платью не так очевиден, как кажется. Многие из нас забывают, что белое платье может выглядеть абсолютно разномастно в сочетании с разными фасонами обуви одного и того же цвета.

Попробуйте надеть белые босоножки на каблуке с белым платьем, чтобы создать стильный и элегантный образ.

Белые туфли всегда будут отлично смотреться платьем светлого оттенка. Некоторые могут подумать, что это очевидное сочетание для прогулки, но стилисты не согласятся с этим. Такая комбинация – отличный вариант для особого вечернего или официального мероприятия.

Ваши белые туфли не обязательно должны быть однотонными. Вы можете выбрать прозрачные или просто светлые шпильки или босоножки с белыми деталями, например, с ремешками на щиколотке.

Золотистые или серебристые туфли

Золото или серебро в сочетании с белым платьем создают классическую цветовую комбинацию, которую носили практически все.

Вы можете сочетать свое белое платье с золотыми или серебряными сандалиями, чтобы создать повседневный образ.

Обувь любого цвета с золотыми или серебряными деталями – огромный плюс к вашему статусу. Благородные оттенки добавят гламура и подчеркнут ваш блестящий образ.

Даже повседневный наряд может выглядеть круто с парой серебряных или золотых туфель. Такое сочетание делает ваш наряд изысканным, даже если в этом аутфите вы собрались на обед с подругами.

Белое платье с черными туфлями

Белое платье с черными туфлями, наверное, одна из самых популярных комбинаций. Но только потому что это сочетание носили абсолютно все, оно не выглядит тривиально.

Вы можете сочетать белое платье с черными кожаными вьетнамками на низком каблуке для повседневной прогулки по городу.

Также не менее стильно смотрится сочетание с классическими черными туфлями, создающее изысканный образ.

Черное и белое – одна из самых шикарных цветовых комбинаций, которая когда-либо могла быть создана.

Вы можете надеть черную сумочку и добавить темные краски в любой другой аксессуар, например солнцезащитные очки, для того чтобы создать стильный и изысканный образ.

Белое платье и красные туфли

Красный – один из самых изысканных цветов, которые вы когда-либо могли носить. Его яркие оттенки выглядят кокетливо и стильно, поэтому сочетать красные туфли с белым платьем – абсолютное удовольствие.

Красные туфли и красная сумочка добавят изысканности вашему образу.

Будь то официальный или повседневный образ, красные туфли всегда будут отлично смотреться с белым платьем.

Белое платье и обувь ярких цветов

Как уже упоминалось выше, с белым платьем можно сделать практически все что угодно. Вы можете пойти в самом стильном направлении и выбрать обувь телесного цвета или же стать смелее и добавить в аутфит красок яркими балетками или босоножками.

К примеру, ярко-розовые туфли сделают ваше белое платье веселым и одновременно женственным.

Один из способов поднять статус вашего белого платья – создать неожиданные комбинации. Воспользуйтесь тем, что обувь ярких цветов – розового, синего и желтого – выглядит просто потрясающе!

Когда вам захочется облачиться в изысканную одежду, не забудьте надеть обувь самого смелого цвета.

Какие аксессуары носить с белым платьем

Сочетать белое платье можно с кроссовками, сумкой через плечо и солнцезащитными очками.

Такие платья не обязательно должны быть супер девчачьими или классическими. Вы можете сочетать любую похожую вещь с классными кроссовками и стильными солнцезащитными очками, чтобы превратить ее в модный уличный образ.

С белым платьем можно сделать практически все что угодно. Почему бы не добавить крутой пояс, подчеркивающий вашу талию, а под низ не надеть свои любимые джинсы?

Экспериментируйте со своим образом и не бойтесь выделяться из толпы!