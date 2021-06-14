Водостойкая тушь не так хороша, как мы думаем: как удлинить ресницы за короткое время (советы лешмейкеров)

Далеко не всех представительниц прекрасного пола природа наградила длинными густыми ресницами. Можно ли удлинить их в домашних условиях без прохождения курса лечения и без наращивания? Вполне, если прислушаться к рекомендациям лешмейкеров.

Долой водостойкую тушь

Водостойкая тушь становится настоящей палочкой-выручалочкой летом, в жаркую погоду, ведь она помогает сохранить первозданный макияж. Плюс ко всему можно спокойно нырять, не боясь, что она потечет. Но существенный минус такой продукции заключается в демакияже. Для того чтобы удалить водостойкую тушь с ресниц, необходимо иметь специальное средство. Обычное мыло или тоник не подойдут.

При систематическом использовании в долгосрочной перспективе из-за водостойкой туши ваши ресницы начнут выпадать, станут более ломкими. Иногда, конечно, можно воспользоваться такой косметикой, но перед применением необходимо нанести на ресницы специальный защитный гель.

Плохие привычки

Ресницы не отрастают до такой длины, как нам хотелось бы, из-за плохих привычек. В этом убеждены эксперты по моде и красоте. Во-первых, нельзя тереть глаза. Тем самым мы повреждаем волоски, и они быстрее выпадают. Когда снимаете макияж, не трите глаза ватным диском.

Во-вторых, засыпать с косметикой на лице — это табу. Обязательно нужно удалять макияж.

В-третьих, завивать ресницы необходимо с помощью специальных щипцов еще до нанесения туши, а не после.

При приобретении туши следует обращать внимание на состав. Желательно отдавать предпочтение продукции с пчелиным воском и пантенолом. Не рекомендуется использовать самые дешевые продукты неизвестных производителей.

Еще одна распространенная ошибка, которую совершают многие девушки, — использование туши, пока тюбик не опустеет. На самом деле срок годности продукции с момента открытия составляет три месяца. Потом тушь нужно менять на новую, чтобы не допускать развития бактерий и токсичной микрофлоры, которая негативным образом отражается на росте ресниц.

Использование масел

Необязательно приобретать дорогостоящие сыворотки и другую магазинную продукцию для ускорения роста ресниц. Есть вполне бюджетные, но не менее эффективные средства. Речь идет о следующих маслах:

Касторовое. В нем содержатся уникальные кислоты плюс ретинол. Все это способствует ускорению процесса регенерации, питанию ресничек.Репейное. В этой продукции есть минеральные соли, протеин, инулин, витамины В, А, С. Это масло также рекомендуется наносить на реснички, чтобы они росли длинными и здоровыми.Миндальное. Это смесь белковых веществ и жирных кислот. Сделайте средство из масла и горячей воды в пропорции 2 к 1, добавьте в тушь.Кокосовое. Это масло следует наносить на реснички перед сном. Важно: оно должно быть нерафинированным.

Другие домашние средства

Знаете ли вы, что зеленый чай полезен не только для нашего организма? Он также является эффективным косметическим средством.

Схема применения проста. Заварите крепкий зеленый листовой чай, а потом спонжем, смоченным в данной жидкости, обработайте ресницы. Процедуру необходимо повторять дважды в день.

Еще один секретный ингредиент для роста волос — это алоэ.

Гель вы можете получить прямо из растения, которое растет у вас дома, срезав один стебелек, либо приобрести готовую продукцию в аптеке. Нанесите небольшое количество геля на реснички перед сном, а утром смойте.

Способствует росту ресниц и их питанию обычный вазелин. Средство следует наносить с помощью ватной палочки, но так, чтобы не было излишка. Наутро можно смывать.

Рацион питания

Знаете ли вы, что, оказывается, то, что мы едим, также влияет на здоровье наших ресниц? Если вы мечтаете поскорее отрастить реснички, то налегайте на следующие продукты:

с высоким содержанием кератина (молоко, сыр, нежирная говядина, баранина, курица);с ненасыщенными жирами (морепродукты, рыба, орехи льняное и оливковое масло);с содержанием железа (чечевица, абрикосы, печень, земляника, огурцы, зелень);с витаминами группы А (сыр, молоко, морковь, виноград);с витаминами группы В (гречка, бананы, хлеб);с витаминами группы Е (растительные масла, злаки, орехи).

Массаж ресниц

Очень эффективным является регулярный массаж ресниц. Выполняется он следующим образом:

Нанесите на безымянные пальцы по паре капель косметического масла.Пальцами слегка надавите на внешний край глаза.Проведите по нижнему края к внутреннему уголку глаза.Перейдите на верхние ресницы и пальцами проведите от внутреннего к внешнему уголку.Слегка постучите подушечками пальцев по ресницам.

Данные манипуляции следует повторить еще двадцать раз. Положительный результат будет виден где-то через месяц.

Также эффективным является массаж с помощью специального валика. Он улучшает кровоток, что способствует ускорению роста ресниц.

Косметические средства

Если говорить об эффективной продукции для роста ресниц, то можно выделить:

Стимуляторы роста. В них содержится глюкозамин, таурин, биопептиды. Минус заключается в том, что такая продукция дорогостоящая.Гель для ресниц. Такое средство питает, увлажняет ресницы. Если вы нанесете гель перед тушью, то получите более яркий и насыщенный цвет.Сыворотки. В их составе содержатся натуральные масла. Наносите их кисточкой.

Последнюю продукцию можно смело заменять обычными маслами, которые были перечислены в третьем разделе, поскольку эффект одинаковый. Только разница в цене.

Также придерживайтесь совета не забывать о специальных витаминных комплексах, которые направлены на ускорение роста ресниц, волос, ногтей, а также на их укрепление.