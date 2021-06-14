Теперь при помощи умных часов OnePlus Watch можно управлять телевизорами той же марки
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Специальное приложение Watch Connect, появившееся после очередного обновления прошивки умных часов OnePlus Watch, позволяет управлять телевизорами, выпущенными под тем же брендом.
Также обновление получили и сами телевизоры. В частности, серия OnePlus TV Y получила дополнительную функцию для исправления ошибок. Операционная система вдобавок получила поддержку для умных часов.
Напомним, что данная модель наручного смарт-гаджета относится к числу продвинутых. Здесь, например, можно отслеживать более сотни режимов тренировок. Оформление циферблата пользователи выбирают индивидуально и могут создавать их самостоятельно. Еще одна модель умных часов OnePlus вышла как игровой вариант устройства.
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