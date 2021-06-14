Теперь при помощи умных часов OnePlus Watch можно управлять телевизорами той же марки

Специальное приложение Watch Connect, появившееся после очередного обновления прошивки умных часов OnePlus Watch, позволяет управлять телевизорами, выпущенными под тем же брендом.

Также обновление получили и сами телевизоры. В частности, серия OnePlus TV Y получила дополнительную функцию для исправления ошибок. Операционная система вдобавок получила поддержку для умных часов.

Напомним, что данная модель наручного смарт-гаджета относится к числу продвинутых. Здесь, например, можно отслеживать более сотни режимов тренировок. Оформление циферблата пользователи выбирают индивидуально и могут создавать их самостоятельно. Еще одна модель умных часов OnePlus вышла как игровой вариант устройства.