Смартфон iPhone 11 Pro потерял более трети стоимости

Презентация новой линейки смартфонов Apple автоматически означала выключение конвейера, на котором выпускали iPhone 11 Pro. Как снятый с производства, аппарат мгновенно подешевел.

Источники сообщают, что розничная цена на данную модель мобильного гаджета уценена на 35%. Так, если чуть менее двух лет назад, когда эта модель вышла на рынок, ее оценивали в 90 тысяч рублей, то сейчас можно купить всего за 58 тысяч.

Смартфон не стал хуже от того, что вышла новая модель взамен ему, отмечают специалисты. При этом производитель обеспечит его поддержку еще на достаточно длительный срок. Из новой линейки iPhone 12 можно будет приобрести устройства по ценам от 59 до 84 тыс. рублей в зависимости от комплектации.