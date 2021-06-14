В США назвали источник силы, который «не нравится России»

G7 и НАТО являются невероятным источником силы для Вашингтона, что не нравится РФ и Китаю, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России.

По его словам, саммит лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина «не проходит в вакууме». Блинкен уточнил, что американский президент участвовал в саммите G7 и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой MSNBC.

«Эти демократически альянсы для нас невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю», – сказал госсекретарь США.

Ранее страны НАТО в итоговом заявлении по итогам саммита в Брюсселе указали, что не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.