 

Диетолог Русакова назвала вредные для здоровья сочетания продуктов

14.06.2021, 22:10, Разное
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Врач-диетолог Дарья Русакова пояснила о сочетаниях продуктов, которые являются вредными для здоровья. К проблемам часто приводит употребление жирной и сладкой еды за один прием.
Не все продукты можно есть друг с другом. Комбинации некоторых из них нередко приводят к проблемам с ЖКТ, провоцирует развитие холецистита и панкреатита. Вместе нельзя есть жареное, острое, кислое. Например, употребление большого количества хурмы способно вызывать кишечную непроходимость у людей, приспособленных к данному состоянию.

Проблемы с организмом могут появиться и в результате потребления большого количества соли. Нельзя есть слишком много маринованных блюд, они противопоказаны не только пациентам с язвой, но и тем, кто страдает артериальной гипертензией.

Осторожными необходимо быть людям, которые постепенно выходят из жестких диет. Резко менять свое пищевое поведение не стоит. У них может возникнуть холецистит при чрезмерном потреблении мучного, яиц и сдобы. Важно грамотно продумывать свой рацион, поскольку любые колебания по калорийности могут сказаться на самочувствии.

Источник: nation-news.ru



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