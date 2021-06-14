 

Ольга Бузова заработала в четыре раза больше Лии Ахеджаковой за выход на сцену МХАТа

14.06.2021, 22:10, Разное
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Ведущая и певица Ольга Бузова за работув МХАТе имени Горького получила почти полмиллиона рублей. Эти деньги она получила за несколько репетиций и два спектакля о Сталине. Журналисты посчитали, что сумма за один выход на сцену примерно в четыре раза больше той, которую платили актрисе Лии Ахеджаковой.
Отмечается, что в Театре Наций Лие Ахеджаковой платили всего 30 тысяч рублей. По размеру заработка экс-ведущей Дома-2 уступают и другие знаменитости. Например, Анна Большова за выход на театральную сцену получает 65 тысяч рублей, а Ольга Ломоносова – на 7 тысяч больше, нежели ее коллега. Ольгу Бузову в данном плане опережает Чулпан Хаматова, выход которой на сцену оценен в 219 тысяч рублей. Сумма гонорара актера Григория Антипенко составляет 138 тысяч рублей.

Ольга Бузова отыграла два премьерных спектакля «Чудесный грузин». Худрук театра доволен ее работой. Артистка призвала поклонников покупать билеты на эту постановку в новом сезоне, который начнется осенью.

Новость о том, что Бузова выступит на сцене главного театра страны, расколола общественность. Они похвалили артистку за упорство и трудолюбие, а вторые и вовсе отказались понимать такое решение худрука культурного учреждения.

Источник: teleprogramma.pro



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