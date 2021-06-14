 

Иммунолог Логинова назвала отличия аллергии от коронавируса

14.06.2021, 22:10, Разное
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Врач-иммунолог Надежда Логинова в рамках интервью рассказала, как отличить коронавирус от аллергии. По ее словам, каждое заболевание имеет свои характерные признаки.
Ослабленный иммунитет приводит к тому, что организм становится более уязвимым к различным вирусам и инфекциям. Ранее аллергию считали сезонной лихорадкой. Симптомы воспаления, спровоцированного аллергией, имеют сходства с признаками вирусных процессов, протекающих в органах дыхания.

Чаще всего аллергия проявляется в виде кашля, сильной заложенности носа, общей слабости. В некоторых случаях наблюдаются приступы удушья. Обострение состояния человека происходит только при появлении характерной пыльцы.

Как аллергия, так и коронавирус повреждают дыхательные органы. В основном затрагивается носоглотка, поэтому появляется насморк. При аллергии у человека наблюдаются прозрачные и обильные выделения. В случае наличия вирусных заболеваний они будут менее жидкими. К тому же у человека поднимается температура.

Источник: tsargrad.tv



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