Лукашенко использует Протасевича как трофей – соратник Тихановской

По словам Вячорки, считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко “использует Романа как трофей”. Советник Тихановской подчеркнул, что то, что на этой пресс-конференции у Протасевича не связаны руки и он свободно говорит, не означает, что он перестал быть заложником.

Вячорка против обсуждения всего, что говорил оппозиционер, так как считает это словами под давлением. Он считает, что обсуждать все заявления Протасевича можно лишь тогда, когда он будет на свободе.

Советник Тихановской добавил, что сейчас прорабатываются возможные версии и процедуры, как привлечь к ответственности за угон самолета через жалобу от имени родителей Протасевича. В частности, оппозиция уже работает с Ирландией и Польшей, чтобы возбудить уголовное дело против режима Лукашенко за угон самолета.

Протасевич на пресс-конференции заявил, что считает “настоящими заложниками ситуации” своих родителей и задержанную вместе с ним девушку Софию Сапегу, а также сказал, что торга со следствием у него не было.

Некоторые иностранные дипломаты и журналисты BBC вышли из зала, где проходила пресс-конференция, отказавшись принимать участие в мероприятии, на котором задержанный журналист находился не по своей воле и под давлением.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Сапега и Протасевич арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

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