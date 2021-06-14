На пресс-конференции Протасевич задал журналистам “политическую загадку”

“Эта женщина живет в одной из европейских стран. Призвала не платить налоги, не признавать нелегитимное правительство, призвала армию переходить на свою сторону, а также начала создавать не только альтернативное правительство, но и альтернативные посольства своей страны. Как вы думаете, кто это?” – спросил Протасевич, явно намекая на лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. На вопрос зал ответил тишиной.

“Раз вариантов нет, я скажу. Это политик из Австрии Моника Унгер. В 2019 году она получила 14 лет заключения за попытку мятежа. Знакомые пункты, не находите ли?” – с улыбкой закончил журналист.

В ходе этой пресс-конференции, в которой также приняли участие представители минтранспорта, минобороны, Государственного пограничного комитета и Следственного комитета Беларуси, Протасевич несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, сказал, что считает “настоящими заложниками ситуации” своих родителей и его задержанную вместе с ним девушку Софию Сапегу, и заявил, что торга со следствием у него не было.

Некоторые иностранные дипломаты и журналисты BBC вышли из зала, где проходила пресс-конференция, отказавшись принимать участие в мероприятии, на котором задержанный журналист находился не по своей воле и под давлением.

Представители белорусской оппозиции называли предыдущие продемонстрированные белорусским телевидением “интервью” с журналистом результатом пыток и отмечали, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. Отец Протасевича также выражал уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в опубликованных видео.

Контекст:

Моника Унгер, которую суд признал виновной в государственной измене, и ее подпольная организация Staatenbund Österreich хотели свергнуть власть в Австрии и призывали президента РФ Владимира Путина предоставить им военную помощь.

Президент Австрии Александер ван дер Беллен был официально объявлен победителем президентских выборов в Австрии в конце 2016 года, публично принес присягу в начале 2017-го. Это был первый случай в истории страны, когда президентом стал представитель оппозиции.

Ван дер Беллен победил во втором туре выборов, но его соперник, лидер ультраправой Партии свободы Норберт Хофер обжаловал результаты, заявив, что голоса, отданные по почте, не были обработаны должным образом. В стране провели переголосование, по итогам которого снова победил ван дер Беллен. Его соперник признал свое поражение. Результаты экзит-поллов соответствовали итогам подсчетов. Результаты этих выборов признаны всем миром.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находившийся при власти Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

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