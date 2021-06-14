Зеленский сожалеет, что не встретился с Байденом до его саммита с Путиным

Встреча с Байденом была бы плюсом в переговорной позиции президента США, считает глава государства.

По словам Зеленского, во время телефонного разговора 7 июня Байден заверил его, что “никогда не будет торговать интересами Украины”.

В то же время Зеленский обеспокоен тем, что саммит Байдена и Путина не принесет “никакой конкретики” и оставит Украину в неопределенном положении.

Контекст:

Комментируя встречу с главой Кремля, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси. По ее словам, Байден поднимет вопрос об Украине, подчеркнув поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Офисе президента (ОПУ) исключили возможность сделки между Байденом и Путиным об Украине за ее спиной. Заместитель главы ОПУ Андрей Сибига в комментарии “РБК-Украина” говорил, что Киев и Вашингтон скоординировали позиции накануне саммита президентов США и РФ.

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