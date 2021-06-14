Генсек НАТО назвал два признака, которые могут свидетельствовать о причастности РФ к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

“Я не могу вдаваться в подробности разведки, но мы знаем, что Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех областях, в том числе в области противовоздушной обороны. И второе, что мы видели, это то, что Россия – одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемую принудительную посадку гражданского самолета, летящего из одной столицы НАТО Афин в другую столицу НАТО Вильнюс. и поэтому союзники по НАТО решительно осудили в заявлении это возмутительное действие”, – говорится в заявлении.

Столтенберг напомнил, что НАТО призвало к немедленному освобождению белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был задержан после принудительной посадки самолета вместе с его девушкой, россиянкой Софией Сапегой.

Генсек НАТО заявил, что действия белорусски властей были “не только нарушением основных правил и норм гражданской авиации, но и атакой на демократическую оппозицию в Беларуси”. Он приветствовал санкции, ввеленые в связи с инцидентом Евросоюзом, Великобританией и США.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для “сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

В МИД Украины 28 мая сообщали, что Украина и страны-партнеры не получали сообщений о минировании самолета.

Лукашенко заявлял, что задачей истребителя было обеспечение связи и вывод пассажирского самолета на посадку “в случае критической ситуации”.

В вооруженных силах Беларуси продолжают утверждать, что перехвата самолета Ryanair и его принудительной посадки якобы не было, а командиру воздушного судна якобы выдали не приказ приземляться в Минске, а только рекомендации.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапегу и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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