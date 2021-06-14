Мнение: Английская жена
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Вот так примерно выглядят истории рыбачек.
Но рыбачку можно узнать не только по успешности в любви и даже не по разнице ОЗ с ее принцем.
А по тому самому, что мы все время в блоге обсуждаем: отличный локус контроля, адекватная самооценка, хорошие границы, много спонтанности.
Ищите признаки этого всего в истории Валентины, которая в 40 лет вышла замуж за английского аристократа, не зная английского языка.
Источник: Эволюция
Смотреть комментарии → Комментариев нет