 

Мнение: Английская жена

14.06.2021, 21:58, Разное
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Вот так примерно выглядят истории рыбачек.

Но рыбачку можно узнать не только по успешности в любви и даже не по разнице ОЗ с ее принцем.

А по тому самому, что мы все время в блоге обсуждаем: отличный локус контроля, адекватная самооценка, хорошие границы, много спонтанности.

Ищите признаки этого всего в истории Валентины, которая в 40 лет вышла замуж за английского аристократа, не зная английского языка.

Источник: Эволюция



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