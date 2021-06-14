Мнение: Английская жена

Вот так примерно выглядят истории рыбачек.

Но рыбачку можно узнать не только по успешности в любви и даже не по разнице ОЗ с ее принцем.

А по тому самому, что мы все время в блоге обсуждаем: отличный локус контроля, адекватная самооценка, хорошие границы, много спонтанности.

Ищите признаки этого всего в истории Валентины, которая в 40 лет вышла замуж за английского аристократа, не зная английского языка.