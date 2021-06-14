Мнение: Мозгоправ украинских боевиков

Достаточно интересное интервью украинского психиатра, который занимался психологической реабилитацией ВСУшников вернувшихся с Донбасса. Это опять же к вопросу о морально-психологическим состоянии https://colonelcassad.livejournal.com/6824318.html частей ВСУ на Донбассе.

Аннотация:

Александр Зборовский. Врач психиатр-психотерапевт высшей категории. Уроженец Донбасса. После начала боевых действий уехал на территорию Украины, где спустя некоторое время выступил одним из инициаторов создания «психолого-психиатрической службы» в военной структуре. Как врач он помогал киевским военным прийти в себя, в частности, восстанавливал моральное здоровье боевиков территориальных батальонов.

Вернуться в родной город его заставил случай: немедленная операция матери. В одной из столичных больниц Зборовский и был задержан сотрудниками органов госбезопасности.

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