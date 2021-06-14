Укололся и поехал – Личное мнение

Вслед за Москвой срочные антиковидные меры ввели в Питере и в Московской области. Помимо очевидных — ещё и приятные.

Например, каждую неделю в Москве и области будут разыгрываться по пять автомобилей за прививку.



Фото: Соцсети

Укололась и получила машину. Не знаю, откуда деньги — даже не спрашивайте. Мало в Москве автомобилей, нужно больше.

Вот уже больше месяца, как с прививками нет никакого ажиотажа. Хочешь? Иди и делай.

Однако очень многие расслабились. Не было же пандемии, зачем колоться? Тем более, что никто и не агитировал.

Удивительные в своей наивности люди. Не менее удивительны и власти, три месяца успокаивавшие нас, что третьей волны пандемии не будет.

Зато теперь, когда гром грянул, за прививку в столице раздают автомобили. В области — квартиру под Серпуховым.

То есть, сначала всех с непонятной целью успокаивали. Это у них, мол, на загнивающем Западе и в неразвитых скученных Индиях третья волна! А у нас — тишь да гладь!

Затем, что вполне естественно, началась третья волна — вакцин с избытком, привитых мало.

Что делать, шеф?! Всё пропало?! Срочно в разгар пандемии всех нужно привить! Решено выдавать ценные призы.

Почему нельзя было сделать всё заранее? Потому что потому.

Любой эпидемиолог скажет — да они и говорили! — что у любой пандемии есть три волны. Избежать их, пустив процесс на самотёк, не выйдет по законам природы — нужно вакцинировать как можно больше людей, благо и время, и вакцин на это хватало с избытком.

Ну почему у нас всё так?! Почему?!

Зато теперь опять убивают бизнес, ограничивая его работу. На людей — без разбора! — надели маски. Курорты Краснодарского края не закрыли — езжайте, заражайте и заражайтесь! В прививочных кабинетах — тишина.

Когда мы станем хоть чуть умнее, никто не знает? Нет, ну серьёзно — соломку подстелить никак не получается, да?

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