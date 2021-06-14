 

Укололся и поехал – Личное мнение

14.06.2021, 21:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вслед за Москвой срочные антиковидные меры ввели в Питере и в Московской области. Помимо очевидных — ещё и приятные.

Например, каждую неделю в Москве и области будут разыгрываться по пять автомобилей за прививку.


Фото: Соцсети

Укололась и получила машину. Не знаю, откуда деньги — даже не спрашивайте. Мало в Москве автомобилей, нужно больше.

Вот уже больше месяца, как с прививками нет никакого ажиотажа. Хочешь? Иди и делай.

Однако очень многие расслабились. Не было же пандемии, зачем колоться? Тем более, что никто и не агитировал.

Удивительные в своей наивности люди. Не менее удивительны и власти, три месяца успокаивавшие нас, что третьей волны пандемии не будет.

Зато теперь, когда гром грянул, за прививку в столице раздают автомобили. В области — квартиру под Серпуховым.

То есть, сначала всех с непонятной целью успокаивали. Это у них, мол, на загнивающем Западе и в неразвитых скученных Индиях третья волна! А у нас — тишь да гладь!

Затем, что вполне естественно, началась третья волна — вакцин с избытком, привитых мало.

Что делать, шеф?! Всё пропало?! Срочно в разгар пандемии всех нужно привить! Решено выдавать ценные призы.

Почему нельзя было сделать всё заранее? Потому что потому.

Любой эпидемиолог скажет — да они и говорили! — что у любой пандемии есть три волны. Избежать их, пустив процесс на самотёк, не выйдет по законам природы — нужно вакцинировать как можно больше людей, благо и время, и вакцин на это хватало с избытком.

Ну почему у нас всё так?! Почему?!

Зато теперь опять убивают бизнес, ограничивая его работу. На людей — без разбора! — надели маски. Курорты Краснодарского края не закрыли — езжайте, заражайте и заражайтесь! В прививочных кабинетах — тишина.

Когда мы станем хоть чуть умнее, никто не знает? Нет, ну серьёзно — соломку подстелить никак не получается, да?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.10 / Мнение: Сапожник про счастливую жизнь

06.08 / Зловещая зеленая рука под кроватью…

26.08 / Как ЦРУ имитировало похищения людей НЛО в Латинской Америке

11.12 / Ставшая иудейкой внучка Высоцкого родила седьмого ребенка

14.12 / Мнение: Карабахские анклавы

17.11 / Мнение: О протянутой руке Путина

08.01 / Обама обратился к Трампу после штурма Капитолия: Момент великого бесчестья и позора

29.04 / США пообещали направить в Индию гуманитарную помощь более чем на 100 млн долларов

08.04 / Реалити-шоу «Дом-2» переедет на телеканал «Культура»

10.08 / Эвелина Бледанс приобрела свою первую квартиру в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика