Укололся и поехал – Личное мнение
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Вслед за Москвой срочные антиковидные меры ввели в Питере и в Московской области. Помимо очевидных — ещё и приятные.
Например, каждую неделю в Москве и области будут разыгрываться по пять автомобилей за прививку.
Фото: Соцсети
Укололась и получила машину. Не знаю, откуда деньги — даже не спрашивайте. Мало в Москве автомобилей, нужно больше.
Вот уже больше месяца, как с прививками нет никакого ажиотажа. Хочешь? Иди и делай.
Однако очень многие расслабились. Не было же пандемии, зачем колоться? Тем более, что никто и не агитировал.
Удивительные в своей наивности люди. Не менее удивительны и власти, три месяца успокаивавшие нас, что третьей волны пандемии не будет.
Зато теперь, когда гром грянул, за прививку в столице раздают автомобили. В области — квартиру под Серпуховым.
То есть, сначала всех с непонятной целью успокаивали. Это у них, мол, на загнивающем Западе и в неразвитых скученных Индиях третья волна! А у нас — тишь да гладь!
Затем, что вполне естественно, началась третья волна — вакцин с избытком, привитых мало.
Что делать, шеф?! Всё пропало?! Срочно в разгар пандемии всех нужно привить! Решено выдавать ценные призы.
Почему нельзя было сделать всё заранее? Потому что потому.
Любой эпидемиолог скажет — да они и говорили! — что у любой пандемии есть три волны. Избежать их, пустив процесс на самотёк, не выйдет по законам природы — нужно вакцинировать как можно больше людей, благо и время, и вакцин на это хватало с избытком.
Ну почему у нас всё так?! Почему?!
Зато теперь опять убивают бизнес, ограничивая его работу. На людей — без разбора! — надели маски. Курорты Краснодарского края не закрыли — езжайте, заражайте и заражайтесь! В прививочных кабинетах — тишина.
Когда мы станем хоть чуть умнее, никто не знает? Нет, ну серьёзно — соломку подстелить никак не получается, да?
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Источник: Лена Миро
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