 

Мнение: Путин не гарантирует жизнь и здоровье Навальному?

14.06.2021, 21:38, Разное
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Владимир Путин дал большое интервью американской телекомпании NBC.

Чтобы поговорить с президентом России американский журналист Кир Симмонс две недели просидел на карантине.

Самое важное на мой взгляд прозвучало в конце разговора, когда Путин фактически не гарантировал жизнь и здоровье Алексею Навальному.  Не пообещал, что Алексей Навальный не будет убит в колонии.

Журналист спросил:

– Вы можете пообещать, что Алексей Навальный покинет тюрьму живым и здоровым?

Путин ответил:

– Послушайте, у нас такие решения принимает не президент, такие решения принимает суд ‒ освобождать, не освобождать. Что касается здоровья, то за всеми людьми, которые находятся в местах лишения свободы, соответствующим образом отвечает администрация того или другого заведения соответствующего….

Если по-честному сказать, я давно не был в местах подобного рода, когда-то в Петербурге был, на меня произвели тяжёлое впечатление медицинские службы мест лишения свободы. Но за это время, надеюсь, кое-что сделано для того, чтобы ситуация улучшилась. Исхожу из того, что и к человеку, о котором Вы упомянули, будут применяться такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать, чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы.

Его зовут Алексей Навальный. Вы не готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы? – не унимался журналист.

Путин снова уклонился от прямого ответа:

– Слушайте меня внимательно. Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы. Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осуждён российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много. Кстати говоря, у нас так называемое тюремное население ‒ люди, которые находятся в заключении, ‒ сократилось за последние годы почти в два раза. Это большая, я считаю, победа с нашей стороны и серьёзный признак гуманизации нашей правовой системы. Поэтому не хуже, чем к другим. Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении, это называется «принцип наибольшего благоприятствования», не хуже, чем кому-либо другому. И того человека, о котором Вы упомянули, это тоже касается.
Отсюда

Выходит, что Алексей Навальный вполне может не дожить до освобождения? Потому что «все должны быть в равном положении»? В 2019 году не дожили до освобождения и умерли в колониях 2420 арестантов. Данных за 2020 год мне не удалось найти…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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