Одна фраза мужа все изменила: почему женщина не должна растворяться в мужчине

Самоотречение и самопожертвование – качества, которые подходят для героев литературного произведения. А в реальном мире гораздо большее значение имеет адекватная оценка собственной личности, саморазвитие, работа над сохранением равновесия в паре. У женщин, которые растворяются в партнере, возникает созависимость. Ее последствия отражаются на жизни и самочувствии. Как этого избежать?

Реальная история о созависимости

Ирина и Сергей поженились достаточно зрелыми людьми. Женщине было 35 лет, ее избраннику – 40. К тому времени они имели стабильную работу с хорошей зарплатой. Сначала отношения в паре складывались благополучно. Но Ирина настолько стремилась стать идеальной женой, что начала делать глупости. Женщина отказалась от занятий в фитнес-центре и на курсах английского. Все свободное время посвятила домашним хлопотам. Осваивала рецепты разных блюд. И старалась как можно лучше обустроить дом. Ирина уставала от этих забот. Но верила, что муж ценит ее усилия. Однажды Ирина и Сергей пили чай. Женщина приготовила для мужа бутерброды. Но он от них отказался. Ирина настаивала, чтобы супруг попробовал хоть немного. Наконец, Сергей не выдержал.

И сказал жене, что так дальше продолжаться не может. Он признался, что скучает по тому времени, когда у каждого были личные интересы. И жена не превращалась в рабыню. Услышав эти слова, Ирина сначала огорчилась. Но потом успокоилась и поняла, что ей действительно стоит измениться. Как говорит сама Ирина: “Я пыталась стать идеальной женой, но одна фраза мужа научила меня ценить себя”. Женщина вернулась на курсы английского и вновь стала заниматься спортом. Ирина не бросила домашние обязанности. Но уже не занималась бытовыми вопросами с таким фанатизмом. А в ее отношениях с мужем вновь воцарилась гармония.

Чем грозит зависимость от партнера?

Казалось бы, женщина, которая решила раствориться в мужчине и делает все ради этого, испытывает счастье.

Она вызывает у окружающих уважение и восхищение. На самом деле ситуация выглядит по-другому. Причины, по которым зависимость от партнера опасна для женщины, заключаются в следующем:

Человек, растворившийся в другом, становится эмоциональным паразитом. Такая личность использует те механизмы регуляции собственных эмоций, которые присущи детям. Однако примерно с 5 лет малыши учатся успокаивать себя самостоятельно. Этот навык не менее важен, чем соблюдение правил личной гигиены. Созависимый человек ожидает, что партнер будет решать его проблемы, успокаивать, подбадривать. Такая установка портит отношения.Утраченное здоровье. Неумение регулировать собственные эмоции приводит к депрессивному состоянию, приступам паники. Организм реагирует на постоянное напряжение. Это отражается на самочувствии.Отсутствие гармонии. Баланс – основа счастья. Дисгармония приводит к разочарованию.Женщина, которая растворилась в партнере, постоянно нуждается в нем, боится утратить источник эмоциональной энергии.Нездоровая модель поведения передается по наследству. Глядя на то, как складываются отношения между мамой и папой, дети формируют у себя определенные представления. Неправильное общение мужа и жены друг с другом создает у потомков искаженный образ семьи.

Способы решения проблемы

Если женщина чувствует, что растворилась в мужчине, как выйти из ситуации и не допустить отрицательных последствий?

Надо помнить, что каждый человек достоин счастья. Созависимость – суррогат благополучия. Она приносит только отрицательные эмоции.

Женщине следует попытаться оставить мужчину в покое.

Не стоит контролировать и критиковать партнера. Не надо забывать о том, что в отношениях никто ничего никому не обязан.

Женщине следует найти возможность самореализации. Это, прежде всего, увлечения. Мужчинам нравятся женщины, у которых есть хобби.

Не стоит забывать о собственном круге общения. Не надо отказывать себе во встречах с подругами.

Не надо забывать о физической активности. Спорт улучшает самочувствие, фигуру и настроение.

Женщине следует находить для себя источники радости. Даже если у нее не слишком хорошее настроение. Можно слушать приятную музыку, радовать себя любимыми блюдами и хорошими фильмами. Находить счастье в мелочах и избегать контактов с токсичными личностями.

Замужним дамам следует делить бытовые обязанности с мужем. При необходимости обращаться за помощью к родственникам, пригласить няню.

Правильные акценты в разных сферах жизни

В отношениях с супругом важно выстроить личные границы. Нередко конфликты возникают при решении финансовых вопросов. Попытка определить, кто больше вкладывается в бюджет, приводит к ссорам. Каждому из супругов полезно иметь личные счета в банке. Или хотя бы небольшие накопления.

Кажется, в ситуации, когда у партнера возникают проблемы, говорить о личных границах жестоко. Однако все не так просто. Если один из супругов столкнулся с проблемами, другому следует соблюдать здоровую дистанцию, чтобы сохранить трудоспособность. Конечно, вся семья будет испытывать дефицит финансов, если кто-то заболел или потерял работу. Тогда одному из супругов следует взять на себя двойную нагрузку. А тому, кто заболел либо потерял работу, заниматься лечением или трудоустройством.

Оба партнера должны понимать, что от их здоровья зависит благополучие близких. Поэтому надо заботиться о себе. При наличии медицинских проблем женщине стоит рассказать о них мужу. Но надо объяснить ситуацию без лишних подробностей.

Важные бытовые “мелочи”

Женщине не следует читать сообщения мужа в телефоне и соцсетях, вытряхивать карманы его одежды, наводить порядок в шкафу супруга, пользоваться полотенцем, расческой или чашкой избранника. Надо помнить, что уважение личных границ проявляется даже в мелочах.