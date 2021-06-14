 

И для зубов, и для волос: универсальное средство, которое избавит от перхоти (есть в доме у каждого)

14.06.2021, 21:28, Разное
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Появление перхоти – признак усиленного отслоения частиц эпидермиса на голове. Это не несет опасности для здоровья, но выглядит неэстетично. В легких случаях избавиться от перхоти можно с помощью специальных шампуней. Они должны подходить для вашего типа кожи. В запущенных случаях вы можете использовать ополаскиватель для рта. Он подходит не только для зубов, но и для волос. Подробно о его применении мы расскажем в статье.

Если у вас жирная кожа

Нередко перхоть образуется на жирной и раздраженной коже головы. В этом случае следует избегать шампуней с маслами для увлажнения.

Иногда люди льют на голову большое количество шампуня, чтобы смыть жир с кожи и волос. Однако это приводит к обратному результату, сальные железы начинают работать еще активнее. При жирной коже нужно наносить на волосы небольшое количество моющего средства и хорошо втирать его в шевелюру.

Тщательно промывайте и ополаскивайте волосы. Если в прядях остаются частицы шампуня, то это стимулирует образование перхоти.

Что делать при сухой коже

Чрезмерная сухость кожи головы нередко приводит к активному отшелушиванию омертвевших частиц. Это тоже может стать причиной появления перхоти. В таких случаях следует мыть голову специальными шампунями с увлажняющими компонентами, например, с питательными маслами.

Ополаскиватель для рта – универсальное решение

Если вы использовали разные способы борьбы с перхотью, но они вам не помогли, то попробуйте ополаскиватель для рта. Его можно наносить на волосы, это не повредит прядям. Это средство помогает при любом типе кожи головы.

Применение

Возьмите чистую стеклянную бутылочку с распылителем. Налейте в нее равные части ополаскивателя для рта и воды. Хорошо встряхните емкость, чтобы ингредиенты смешались.

Вымойте голову обычным способом, используя шампунь для вашего типа волос. Тщательно ополосните шевелюру, чтобы в ней не было остатков моющего средства.

Обрызгайте влажные волосы приготовленным составом. Помассируйте голову, чтобы ополаскиватель впитался. Подержите смесь на прядях около 10 минут. Затем хорошо промойте шевелюру. Убедитесь, что на волосах не осталось ополаскивателя.

Как это работает

Ополаскиватели для рта содержат эфиры различных растений. Чаще всего в их состав входят масла мяты, эвкалипта или цитрусов. Эти ингредиенты уничтожают бактерии на коже головы и нормализуют выработку кожного сала. Кроме этого, эфирные масла хорошо охлаждают и освежают эпидермис, что особенно важно в летнюю жару.

Эту процедуру нужно повторять при каждом мытье головы, пока перхоть полностью не исчезнет.

Заключение

Если проблема не исчезает после продолжительного применения ополаскивателя для рта, то обратитесь к врачу. Иногда появление стойкой перхоти может быть связано с себореей, грибковой инфекцией или нарушениями обмена веществ. Это требует консультации специалиста и лечения.



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