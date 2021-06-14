В Сети появились фотографии салона кроссовера Genesis GV60

В Сети продемонстрировали снимки интерьера салона новейшего электрического кроссовера от премиального бренда Genesis.

Данный автомобиль поступит на рынок под названием Genesis GV60. Эксперты полагают, что показанный дизайн салона практически ничем не похож на ранее выпущенные автомобили, что придает кроссоверу еще более привлекательный вид. Кроме того, новинка электрокроссовера имеет виртуальную приборную панель, сенсорный дисплей мультимедийного комплекса и механические кнопки.

В свою очередь, автомобиль выполнен на платформе E-GMP, которая применяется исключительно к электрическим моделям. Пока разработчики не называют уровень мощности и другие важные параметры кроссовера до официальной презентации перед широкой публикой.