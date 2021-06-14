 

Два кроссовера Suzuki подорожали в РФ в июне

14.06.2021, 21:20, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Suzuki в очередной раз увеличил стоимость своих машин на российском рынке.

В частности, на этот раз обновленный прайс коснулся популярных кроссоверов SX4 и Vitara. В зависимости от модели и комплектации приобрести новые паркетники можно на 0,5-1,9% дороже, чем ранее. Таким образом, размер удорожания достигает 10-30 тысяч рублей. Приобрести базовую версию популярного кроссовера Suzuki SX4 можно по цене от 1,64 млн рублей. В топовом исполнении ценник достигает 2,09 млн рублей.

Вместе с тем стандартная комплектация кроссовера Suzuki Vitara продает от 1,52 млн рублей, а его расширенная версия оценивается производителем в 2,07 млн рублей.



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